ЖКХ

Итоги работы интернет-приемной в 2023 году подвели в псковском Газпроме

В компаниях «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» на постоянной основе ведется работа по обращениям и жалобам граждан, поступающим в интернет-приемную генерального директора, на телефон доверия и по почте. Всего за 2023 год в адрес обществ поступило 656 обращений, из них 32 через интернет-приемную, 156 – на телефон доверия, 468 по почте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

«Основные вопросы, с которыми обращаются граждане, - это газификация и догазификация, перерасчеты за газ, возможность погашения задолженности и в конце года много обращений по перезаключению договоров на ТО ВКГО, - рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. – Мы стремимся к эффективной коммуникации с нашими потребителями, поэтому на все вопросы отвечаем оперативно».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на сайт компании и отправить запрос, выбрав тематику.

Ответ заявителю будет направлен на электронную почту.