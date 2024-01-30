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ЖКХ

Преграды догазификации: на круглом столе в Пскове обсудили, как ускорить подключение домохозяйств к голубому топливу

02.02.2024 11:17|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области работает федеральная программа догазификации, в рамках которой трубы с голубым топливом бесплатно прокладывают до частных домов в ранее газифицированных населенных пунктах. Однако темпы реализации этого проекта оставляют желать лучшего. Поэтому круглый стол по социальным вопросам в штабе общественной поддержки Псковской области начался с обсуждения этого актуального вопроса. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Договор не исполняется

«За прошлый год наибольшее количество обращений поступло по вопросам догазификации. По ним мы видим: с конкретным человеком газовщиками заключается договор, и он просто не исполняется», - обобщила жалобы граждан модератор встречи, ведущий эксперт секретариата первого заместителя губернатора Псковской области Елена Бибикова. И пригласила к разговору нового руководителя компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антона Дымова и заместителя председателя Псковского областного Собрания Армена Мнацаканяна.

«В нашей области до старта этого мероприятия было газифицировано почти 50% нашей территории. Президентская программа называется социальная догазификация. В чем суть программы? Там, где есть газ, наши партнеры - «Газпром межрегионгаз Псков» - доводят трубы до участка, все это делается бесплатно. А внутри участка подключение уже платное. Есть ряд категорий населения (многодетные семьи, участники боевых действий), которым областной бюджет субсидирует эти суммы. Но, несмотря на эти меры, жалоб очень много - старт дали хороший, а потом пошло торможение», - отметил актуальность темы догазификации Армен Мнацаканян.

Он напомнил, что по проблемам догазификации в областном Собрании четыре раза проводился «парламентский час». «У нас были жаркие беседы с прежним руководством «Газпрома». И руководством компании выводы не были сделаны», - отметил Армен Мнацаканян.

По его словам, в 13 муниципалитетах срываются сроки подключения газа. «Человек подписал договор, что в течение года газ подключат. А через год - переносят сроки… Считаю, что причина этому, что компания не могла организовать процесс», - сказал депутат.

В то же время парламентарий выразил надежду, что у нового руководителя «Газпром межрегионгаз Псков» Антона Дымова большой опыт работы по программе догазификации, и он сможет поставить «этот паровоз на нужные рельсы».

«Мы, депутаты, будем помогать во всех ситуациях. Как депутат 9-го округа, могу сказать, что мы с Антоном Михайловичем были в Островском районе, обсуждали с главой района, какие есть проблемы и перспективы», - отметил Армен Мнацаканян.

Планово, а не аврально

В свою очередь руководитель компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов напомнил, то реализация программы догазификации началась в 2021 году. «Сергей Вадимович Густов (генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» - ред.), понимая, что есть определенные провалы в реализации программы на территории Псковской области, снял меня с не менее важного поста (я занимался догазификацией в Республике Дагестан) и в качестве антикризисного управляющего поручил «поставить на рельсы» работу в нашей Псковской области», - сказал он.

Антон Дымов сообщил также, что по этому вопросу встречался с губернатором Михаилом Ведерниковым. «Главой региона была поставлена задача максимально увеличить объем подключаемых абонентов. Также был проведен ряд совещаний с подрядными организациями. На сегодня три откликнулись на предложение об увеличении количества бригад», - сообщил он.

В настоящее время новый руководитель компании лично объезжает все муниципальные районы и встречается с главами. По его словам, приоритет в части пуска газа отдается тем участкам, где будет планироваться благоустройство, «чтобы второй раз не возобновлять работы после проведенных работ».

Также, по его словам, выявился ряд причин, по которым задерживаются сроки реализации программы. «Все думают, что «Газпром» не успел, не смог. А есть проблемы с переходом водных преград, региональных дорог, федеральных, железных дорог. На совещании с заместителем губернатора Игорем Николаевичем Шатурным мы определились, что я сейчас эту проблематику собираю, и до 15 февраля мы проводим совещание с соответствующими структурами: региональными и федеральными, чтобы определить конкретные даты, когда мы можем пройти газопроводом через эти преграды и тем самым поставить окончательную дату в реализации сроков по договорам присоединения в рамках программы догазификации», - сказал Антон Дымов. И добавил, что остальные вопросы будут решаться «планово, а не аврально».

Вопрос не только комфорта

«Для меня очень приятно прозвучало «наша Псковская область». Это обнадеживает», - поблагодарила докладчика Елена Бибикова.

«Очень надеюсь, что мы будем двигаться правильно. И что в Пушкинские Горы газ дойдет. И в Новоржев, и в другие районы», - добавил Армен Мнацаканян.

Елена Бибикова также озвучила обращения жителей Пскова и Псковского района. «Одно из них - от жительницы улицы Яна Райниса. Хочется, чтобы людям было понятно, когда начнется работа: через месяц, три или год. Но главное - чтобы это было честно, открыто и чтобы это исполнялось», - сказала она.

Антон Дымов пообещал ни одно обращение не оставить без внимания. «По поводу Яна Райниса могу сказать, что сам выезжал на объект. Уверяю, что вопрос будет решен. Решение уже есть», - отметил он.

Еще одно пожелание - от жителей остающейся без газа ул. Набережной в Невельском районе - передала председатель Псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова. «Жильцы частных домов говорят, что рядом проходит труба. Но газ они получат только в 2030 году», - пояснила она.

И отметила, что вопрос газификации - это даже не вопрос комфорта: «Это вопрос нормальной жизни. Из региона уезжают жители. И мы понимаем, что газ - одно из тех условий, которое способствовало бы тому, чтобы они здесь оставались. Я слышу много обращений от женщин, которые теряют здоровье в связи с тем, что им приходится носить дрова. Это проблема не единичная. Мы все несем ответственность перед псковичами».

Другую участницу встречи интересовал план газификации Гдова и Гдовского района. На это вопрос вызвался ответить Армен Мнацаканян. «По программе газификации в Гдов и Гдовский район газ придет в 2027-28 годах. Труба зайдет со стороны города Сланцы Ленинградской области», - сообщил он.

Антон Дымов пояснил, что программа газификации есть в общем доступе. «Можно зайти на сайт правительства Псковской области. Корректировка происходит в части детализации на конкретный год. В данный момент идет детализация на 2024 год. Вы можете там увидеть населенные пункты, куда и когда придет газ», - сказал он.

В заключение участники встречи выразили надежду, что система работы ресурсоснабжающей компании и остальных участников реализации программы будет выстроена так, что жители Псковской области «увидят решение проблем, которые чуть-чуть затянулось».

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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