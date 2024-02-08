ЖКХ

Псковские энергетики переходят в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя

Ледяной дождь и температурные «качели» от -3 до +2 градусов надвигаются на Псковскую область. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца завтрашнего дня, 12 февраля.

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Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.