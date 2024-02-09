Общество

Ледяной дождь обрушится на Псковскую область 12 февраля

Ледяной дождь и гололед прогнозируют в Псковской области утром и днем 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Утром и днем 12 февраля, начиная с южных районов, по Псковской области ожидается ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица», - сообщили в МЧС.

Жителей и гостей региона призвали подготовить малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Стоит ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.