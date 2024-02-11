ЖКХ

Строительный мусор выявил «Экопром» на улице Яна Райниса в Пскове

Строительный мусор выявили на улице Яна Райниса в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Все юридические лица обязаны заключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО и своевременно ее оплачивать с 2019 года.

«Организации, которые не посчитали нужным заключить договор с регоператором, продолжают везти свои отходы на чужие контейнерные площадки. А жители продолжают удивляться, почему их контейнер переполнен, а вокруг образовалась свалка. Сегодня крупная строительная сеть вместо того, чтобы заключить договор на вывоз отходов, решила избавиться от своего мусора за счет добросовестных плательщиков», - отметили в компании.