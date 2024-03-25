ЖКХ

Начались строительные работы для догазификации деревни Филатова Гора Псковского района

АО «Газпром газораспределение Псков» начало строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,6 км для газификации деревни Филатова Гора Псковского района. Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: АО «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети позволят газифицировать 80 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 31 заявка от жителей этого населенного пункта, 29 из них переведены в договоры. Одновременно планируются работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.

«На настоящее время построен 1 км газопровода. Закончить строительство данных распределительных сетей мы планируем в конце мая, затем после согласования документации начнем пуско-наладочные работы», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.