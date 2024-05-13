ЖКХ

Как правильно утилизировать строительные и растительные отходы, напомнили в «Экопроме»

Начало дачного сезона сулит большое количество растительных и строительных отходов на площадках для сбора ТКО. В пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») напомнили, что вывоз таких отходов не входит в тариф за услугу по обращению с ТКО.

Складировать растительные и строительные отходы в контейнерах для ТКО и рядом с контейнерной площадкой (КП) нельзя, поскольку это ограничивает место для выброса ТКО, мешает своевременному вывозу отходов и в результате образуется свалка.

Существует несколько вариантов, чтобы правильно утилизировать отходы, образованные на участке:

Компостная яма.

Отличный вариант для владельца любого земельного участка. Сюда можно класть и траву с газонов, и ботву, и листья, и другую органику, растущую на участке, тем самым получая удобрение для своих грядок.

Мангал/печь/баня.

Если же накопилось большое количество веток, то их можно сжечь любым удобным способом: в мангале, печи, в бане или же в бочке, соблюдая во всех вышеописанных случаях требования пожарной безопасности. По итогу можно получить золу, которая станет удобрением при подкормке растений.

Заключить индивидуальный договор на вывоз.

«В случае если вам не подходит ни один из вариантов, то вы можете заключить с филиалом ООО "Экопром" договор в индивидуальном порядке на вывоз не только такого вида отходов, но и прочего мусора, накопленного на вашем участке. Для этого достаточно обратиться по телефону +7(8112)20-19-21, вас переключат на наших менеджеров, которые подробно расскажут, что для этого необходимо», - отметили в компании.

«Надеемся, что вышеописанные варианты предотвратят образование свалок на контейнерных площадках и в лесах», – добавили в «Экопроме».