ЖКХ

Управляющая компания «Новый квартал» отремонтировала крышу дома в Печорах

Управляющая компания «Новый квартал» отремонтировала крышу дома №3Б на улице Заводской в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: управляющая компания «Новый квартал»

«Пока погода позволяет, трудимся не покладая рук! После недавнего обследования крыши многоквартирного дома на улице Заводской, 3Б в Печорах провели незамедлительный ремонт. Специалисты оперативно выехали на место и устранили все выявленные недостатки», - рассказали в «Новом квартале».

Эксперты напомнили, что в обязанности управляющей компании входит надлежащее содержание крыш многоквартирных домов, в том числе регулярные проверки кровли на предмет отсутствия протечек и прочих неисправностей. При выявлении нарушений требуется их незамедлительное устранение. Также необходимо следить за исправным состоянием конструкций чердачных помещений, водосточной системы и прочего общедомового имущества.

«По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться в УК "Новый квартал". Мы в кратчайшие сроки реагируем на все поступающие обращения, так как комфорт в ваших домах — наш главный приоритет!» - подчеркнули в «управляйке».