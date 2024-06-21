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«Экопром» оштрафовали за незаконное складирование ТКО в Новоржевском округе

24.06.2024 11:25|ПсковКомментариев: 0

Общество с ограниченной ответственностью «Экопром» 20 июня оштрафовали на 40 000 рублей по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ по иску заместителя псковского природоохранного межрайонного прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото из материалов дела 

В апреле природоохранная прокуратура провела выездную проверку и установила факт использования обществом с ограниченной ответственностью «Экопром» земельного участка в Новоржевском муниципальном округе, примерно 500 метров западнее деревни Большая Пожня, для размещения твердых коммунальных отходов IV класса опасности.

При этом в настоящее время среди объектов размещения отходов Псковской области, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, какие-либо свалки, объекты захоронения, объекты размещения отходов, полигоны ТБО, полигоны для обезвреживания и полевого компостирования бытовых отходов в Новоржевском округе - отсутствуют.

20 июня Арбитражный суд Псковской области привлек общество с ограниченной ответственностью «Экопром» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

Ранее решением Арбитражного суда Псковской области от 22 февраля 2024 года по делу №А52-6094/2023 аукцион и заключенный по его результатам договор аренды данного земельного участка признаны недействительными; решением Новоржевского районного суда установлена невозможность дальнейшего использование данного участка для размещения отходов и о необходимость его рекультивации с 1 января 2023 года. 

Крое того, решением Арбитражного суда Псковской области от 13 октября 2023 года по делу №А52-5277/2023 общество привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ, за размещение ТКО I-IV класса опасности в отсутствие соответствующей лицензии на спорном земельном участке.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности за 2023 год заявил, что правительство области прорабатывает возможность создания регионального оператора по обращению с ТКО с контрольным пакетом в государственной структуре.

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Регион планирует разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО - филиалом ООО «Экопром».

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Теги: #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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