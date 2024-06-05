ЖКХ

Остроту мусорной проблемы в Псковской области хотят снять в течение недели

Остроту мусорной проблемы в Псковской области планируют снять в течение недели. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчете о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Злободневный» вопрос о судьбе «мусорного коллапса» задал лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. Он отметил, что в регионе работают специалисты из Смоленской области, и поинтересовался, какие дальнейшие действия предпримет власть.

Михаил Ведерников отметил, что специалисты из Смоленской области прибыли в Псковскую область, чтобы «снять остроту проблемы». Поиск нового регионального оператора ведется, в начале следующей недели сюда приглашены федеральные эксперты.

Компании, которые готовы зайти в область, предлагают многомиллионные лизинги, и правительство области прорабатывает возможность сделать так, чтобы контрольный пакет регионального оператора по обращению с ТКО находился в государственной структуре.

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«Остроту в течение недели снимем, будем максимально держать этот вопрос», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, в Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

Директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук ранее заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.