ЖКХ

Порядок размещения мусорных контейнеров упростили в России

Правительство РФ упростило порядок размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает пресс-служба Росреестра.

«Жителям многоквартирных домов, садоводам и огородникам станет проще устанавливать контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Подписано постановление, упрощающее эту процедуру», - говорится в сообщении.

Статс-секретарь - заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий, слова которого приводит пресс-служба, уточнил, что теперь контейнеры для мусора можно будет размещать «без предоставления земельных участков и установления сервитута». Это решение ускорит и удешевит процесс, отметил Бутовецкий, пишет «Интерфакс».

«Кроме того, данное постановление решает проблему садоводческих и огороднических товариществ, на территории которых отсутствуют специально оборудованные места для размещения подобных площадок. Тем самым будет обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения», - добавил он.