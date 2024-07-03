ЖКХ

Депутаты бюджетного комитета обсудили вопрос утилизации крупногабаритного мусора

Внесение изменений в постановление правительства Псковской области от 2 мая «О государственной программе Псковской области "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области"» обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин уточнил, каким образом сейчас проходит процесс сортировки и выброса крупных габаритных отходов, в том числе мебели, окон и других отходов после ремонта.

«По большому счету, КГО не входит в схему вывоза ТКО, и собственник должен сам заключать дополнительное соглашение с организацией на утилизацию крупногабаритных отходов», — пояснил председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

При этом, по его словам, сейчас разобраться в этом вопросе очень сложно, но вывозом КГО может заниматься не только собственник, но и управляющая компания.

«Вывозом может заниматься и управляющая компания. Она должна выводить данный вид отходов средствами, которыми располагает. Мне трудно это комментировать, так как я не являюсь участником процесса, но раньше мы обязывали управляющие компании содержать место сбора ТКО, потому что регоператор не обязан вывозить эти отходы, они в схему расчета тарифа не входят. Управляющая компания может также заключить договор с организацией, которая данный вид отходов вывозит», – пояснил Александр Братчиков.

Проблему вывоза крупногабаритного мусора отметил и депутат Виктор Иващенко. По его словам, подобные отходы никто полноценно не сортирует и не вывозит, «хорошо, если сжигают».

«Это вопрос не совсем к регоператору, а к нашим жителям, которые не совсем правильно трактуют обязанности регоператора», – добавил Александр Братчиков.

Депутаты приняли решение поддержать внесение изменений с учетом замечаний и правок.

Ранее вопрос, связанный с финансированием строительства в регионе современного комплекса по обработке и утилизации отходов, рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию на внеочередном заседании под председательством Андрея Козлова.