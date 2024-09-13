ЖКХ

Первый дом газифицировали в псковской деревне Филатова Гора

Первый дом из тринадцати планируемых газифицировали в деревне Филатова Гора Псковского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Помимо владельца участка, на торжественном событии присутствовали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, советник генерального директора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян и глава Псковского района Наталья Федорова.

О темпах газификации рассказал Антон Дымов: «Мы нарастили определенные темпы по договоренности с губернатором Псковской области Михаил Ведерниковым. Мы увеличили количество бригад на сегодняшний день. Их работает сейчас сто двадцать шесть штук, и это не предел. На сегодняшний день уже подключено более тысячи домовладений, что на 30% больше по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. Что касается непосредственно объемов на сегодняшний день, то в работе сейчас 1300 домовладений по внутренним работам и почти 1600 объектов до границ земельных участков».

Также Антон Дымов отметил, что на данный момент построено 170 километров газопроводов. Основная задача, стоящая перед организацией - это нарастить темпы и ликвидировать то отставание, которое было ранее.

«Основное перераспределение мы сделали как раз с учетом переподключения внутри границ. Вести газ в никуда, конечно, можно. Но хотелось бы, чтобы непосредственно потребители его увидели. Какой будет смысл, если подвели, а дальше что? А дальше никакого смысла нет. Поэтому акцент в этом году как раз и сделали на том, чтобы комплексно подвести до границ населенных пунктов и сразу внутрь границ домовладений», - пояснил Антон Дымов.

С приходом осени замедление темпов газификации не планируется. Работы могут замедлиться только ближе к зиме по объективным причинам: холод и промерзание грунта. Подключения до границ поселений могут сократиться, но внутри границ работы будут продолжаться в прежнем объеме.

На данный момент газовики разрабатывают схему того, как должна проходить газификация со стороны организации, а так же со стороны благополучателя. Это нужно для ускорения и оптимизации темпов подведения природного газа.

«Человек должен понимать, какие структуры задействованы в процессе. Мы сейчас работаем над тем, чтобы дать схему того, что делает "Газпром" и что должен сделать человек. Когда эти две схемы в ближайшее время будет завершены и станут доступны людям, тогда всё станет намного проще и яснее», - пояснил Армен Мнацаканян.

Населенные пункты, подавшие заявления на газификацию в последних рядах, уже начинают газифицировать стремительными темпами. К отопительному сезону в подключенных участках уже пошел газ.

«Переход на голубое топливо - для жителей это, конечно, великая радость. Очень много положительных отзывов видим. По обращениям жителей мы судим и о темпах в том числе. Люди ждут, хорошо знают очередность, знают, когда их конкретно подключат. То есть работа с жителями тоже очень хорошо выстроена. И информацию передаем уже не мы, как промежуточное звено, а сам "Газпром" хорошо взаимодействует с жителями. Люди видят, что это реально и что все обязательства четко выполняются», - прокомментировала ситуацию с газификацией Псковского района глава муниципалитета Наталья Федорова.