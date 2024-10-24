ЖКХ

Как наказать коммунальщиков за некачественное оказание услуг, ответил юрист

Услуги жилищно-коммунального хозяйства иногда оказываются ненадлежащим образом. Как в таком случае защитить свои права, объяснил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Юрист отметил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) важное значение имеют нормативно-правовые акты, регулирующие права потребителей в случае некачественного оказания услуг. К числу таких актов относятся:

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Данный закон предоставляет гражданам защиту их прав как потребителей услуг. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах или оказанных услугах потребитель имеет право на безвозмездное устранение недостатков. Также он может требовать уменьшения цены, повторного выполнения работы, возмещения затрат, связанных с устранением недостатков, а также полного возмещения убытков. Этот закон играет ключевую роль в обеспечении качественного обслуживания гражданами коммунальными службами, пишет RuNews24.ru.

2. Постановление правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Данный документ устанавливает обязательства коммунальных служб по предоставлению услуг в необходимых объемах и соответствующего качества. Он детализирует требования к качеству коммунальных услуг и защищает интересы потребителей, обеспечивая их право на получение услуг, соответствующих установленным стандартам.

3. Постановление правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Этот акт регулирует правила содержания общего имущества в многоквартирных домах и определяет порядок изменения размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в случае некачественного выполнения услуг. Он устанавливает ответственность управляющих компаний за ненадлежащее качество услуг и определяет механизмы компенсации для жильцов.

Некачественные услуги ЖКХ могут проявляться в различных формах:

Отсутствие горячей воды или отопления.

Нарушение санитарных норм (например, отсутствие уборки мест общего пользования).

Ненадлежащее состояние инженерных систем (водопровода, канализации и т.д.).

Превышение установленных норм по шуму или загрязнению коммунальных систем.

Юрист Палюлин подчеркнул, что перед тем, как предпринимать какие-либо действия, необходимо собрать доказательства некачественного оказания услуг. Нужно зафиксировать проблемы (например, протечки, грязь в подъезде) при помощи фото- и видеосъёмки. В случае переписки с управляющей компанией (УК) стоит сохранять квитанции об оплате, акты выполненных работ, письма и уведомления от УК, записывать входящий номер устного обращения по горячей диспетчерской линии. Если возможно, лучше заручиться поддержкой соседей и их свидетельскими показаниями, а лучше — письменным актом, подтверждающим наличие проблемы.

«Собрав доказательства, обращайтесь в управляющую компанию. Направьте заявление с описанием проблемы и требованием о ее устранении. Укажите требуемые вами сроки исполнения. Обязательно зарегистрируйте ваше обращение в журнале входящей корреспонденции УК, если подаётся лично, или отправьте его заказным письмом с уведомлением. В случае устного обращения на диспетчерскую линию запишите разговор на диктофон и отдельно запишите номер входящего обращения», — советует эксперт.

В случае, если управляющая компания не реагирует на обращение, можно обратиться в контролирующие органы: в Жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор, если проблема связана с нарушением санитарных норм; в прокуратуру в случае грубых нарушений или игнорирования жалоб.

На любом этапе обжалования действий управляющей компании можно обратиться в суд. Лучше обратиться к юристу, который поможет подготовить исковое заявление о защите прав потребителя. Нужно будет указать все факты и представить собранные доказательства.