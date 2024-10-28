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Андрей Маковский: Весь регион ждет запуска экотехнопарка

Введения в эксплуатацию экотехнопарка ждет весь регион, от этого зависит экологическая безопасность, заявил депутат от партии «Новые люди» Андрей Маковский на 38-й сессии Псковского областного Собрания 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Экотехнопарка ждет весь регион, от этого зависит наша экологическая безопасность», - заявил он.

Андрей Маковский напомнил, что фракция «Новые люди» инициировала парламентский час по теме обращения с ТКО, так как это важная проблема, требующая постоянного контроля. «В этом году мы на себе ощутили "мусорный коллапс", когда бизнесмены спекулировали вопросами ради собственной выгоды. Сейчас областные власти взяли ситуацию под контроль. Выезжали на площадку парка. Наш парламент - это не место для формальностей, а место для практической работы», - подчеркнул депутат.

Андрей Маковский поблагодарил председателя регионального парламента Александра Котова за то, что он продвинул идею выездной работы, чтобы депутаты могли в режиме реального времени контролировать всё, что происходит на площадке.

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По словам Андрея Маковского, сейчас на объекте работают порядка 100 работников, несколько единиц техники, ведется контроль.

«Это важно. Если у каждой проблемы есть имя, то и у каждого решения должно быть своей имя», - считает он.

При этом парламентарий констатировал, что материалы постоянно дорожают, меняется логистика, говорить о сроках окончания строительства экотехнопарка фракция «Новые люди» не берется. Он предположил, что конкретику в данный вопрос внесут органы исполнительной власти.