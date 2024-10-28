ЖКХ

Техническая готовность экотехнопарка в Палкинском районе составляет 43%

На данный момент общий процент технической готовности экотехнопарка, строительство которого ведется в Палкинском районе, с учетом закупки оборудования и материалов составляет 43%. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в рамках парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Ксения Григорьева напомнила, что объект обеспечит сортировку всего объема отходов (250 тыс. тонн/год), образующихся на территории Псковской области, утилизацию 50% отходов (компостирование 16,47%, альтернативное топливо RDF 20,76%, отбор вторичных материальных ресурсов 17,03% и их захоронение (не более 50%).

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы согласно утвержденному календарному плану. Закуплено основное технологическое оборудование, с октября 2024 года осуществляется поставка и монтаж. В отношении строительства объекта государственный надзор осуществляют Северо-Западное управление Ростехнадзора по Псковской области и управление Росприроднадзора по Псковской области.

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Напомним, объект обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов возводится в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Подрядчик планирует обеспечить строительную готовность экотехнопарка к концу текущего года, после чего специалисты приступят к пусконаладочным работам.

Докладчица напомнила, что в начале реализации экологической реформы услуга по вывозу твердых коммунальных отходов оказывалась всего в 303 населенных пунктах. На сегодняшний день их количество составляет не менее 2700, услугой охвачены 95% населения области.

В соответствии с территориальной схемой регион разделен на две зоны — северная и южная. На территории региона задействовано 15 объектов размещения отходов, 12 из которых включены в государственный реестр. Также имеется два предприятия для сортировки и обработки ТКО и один объект утилизации.

В соответствии с указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» необходимо создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающую сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.