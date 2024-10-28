ЖКХ

Раздельный сбор мусора в Псковской области появится после ввода в эксплуатацию экотехнопарка

Раздельный сбор мусора в Псковской области будет осуществляться после ввода в эксплуатацию экотехнопарка, сообщила временно исполняющая обязанности председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева, отвечая на вопросы депутатов в ходе парламентского часа, посвященного вопросам ТКО, на 38-й сессии Псковского областного Собрания.

Лидер фракции «Яблоко» в региональном парламенте Артур Гайдук поинтересовался, будет ли продвигаться раздельный сбор, и механизмом работы временных свалок ТКО.

«У нас есть площадка временного накопления, но она не эксплуатируется, она создана как резервный объект в случае закрытия полигона. После ввода экотехнопарка в эксплуатацию будет осуществляться раздельный сбор мусора», - заявила Ксения Григорьева.

Артур Гайдук в свою очередь отметил, что, если в настоящее время все равно происходит смешивание бытовых отходов, надо либо перестать тратить деньги на раздельный сбор, либо приобретать необходимую технику. «Иначе это абсолютно бесполезная трата средств», - уверен он.