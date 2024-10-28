ЖКХ

Размер тарифа на вывоз мусора в Псковской области недостаточный – власти

Размер тарифа на вывоз мусора в Псковской области недостаточный, заявила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в рамках парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Вопрос о тарифе задал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков («Единая Россия»). «"Экогрупп" (региональный оператор по обращению с ТКО - ред.) - это государственная компания? Тарифы, которые сейчас на ТКО, – их хватает на полноценную работу, оплату труда?» - спросил депутат.

«Как показала практика и работа регоператора, тарифа недостаточно, чтобы осуществлять его деятельность. Тариф на работу может быть определен только после отбора и проведения конкурса. Сейчас регоператор временный и вынужден жить с тем тарифом, который есть», - ответила Ксения Григорьева.

Напомним, ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новым оператором стала областная компания «Экогрупп».