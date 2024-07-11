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Блоги / Константин Калиниченко

Новый мусорный путь

11.07.2024 18:19|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Мы живем в раю. Только сами сильно испортили его»

Ф. Хундертвассер, австрийский архитектор

Третья за год редакция мусорного коллапса переполнила чашу терпения региональной власти. Сначала на вольные хлеба отправился руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, запомнившийся, к сожалению, патологической неспособностью разрешить конфликт участников мусорной цепочки. Я бы добавил, что г-н Грахов совершенно не разбирался в тонкостях работы с ТКО. Во многом из-за этого Псковская область потеряла уйму времени, которое можно было бы потратить с пользой. Следом за уходом областного «мусороначальника» статуса регионального оператора лишилась компания «Экопром».

Фото: Анна Денисова / «Жесть по-Псковски»

Теперь в Псковской области новый регоператор – ООО «Экогрупп». Пока о нем мало что можно сказать, основной интерес представляют два момента. Новый регоператор, во-первых, государственный, во-вторых, временный. Но, с большой долей вероятности, «Экогрупп», рано или поздно, из временного станет постоянным, поэтому ситуацию с госрегоператором в сфере обращения с ТКО следует рассмотреть внимательно. А поскольку пока вопросов явно больше, чем ответов, предлагаю данный разговор построить в форме вопросов и поиска ответа на них.

Итак, региональный оператор теперь не коммерческая структура, а, фактически, госпредприятие. Хорошо это или плохо? Тут не может быть однозначного ответа. Если смотреть по смыслу реформы, как и ради чего она затевалась в 2018 году, то, наверное, плохо. Предполагалось, что мусор будет вовлечен в экономику, как это давно существует в экономически развитых странах. Кроме того, отрасль должна была работать на принципах свободной конкуренции, без неповоротливых монополий. И, как мы хорошо знаем, государство – не самый эффективный менеджер процессов. С другой стороны, Псковская область на личном опыте убедилась, что и частный бизнес может быть неэффективен в определенных условиях. Не секрет, все псковские мусорные коллапсы были следствием конфликта хозяйствующих субъектов – две бизнес-группы за почти 6 лет так и не смогли найти общий язык. Причина недопонимания хорошо известна и до ужаса банальна – деньги. Такие ситуации легко и непринужденно должен разрешать арбитражный суд, а он взял и не разрешил. В общем, можно сказать, что в конкретном случае традиционная бизнес-модель себя не оправдала. И если посмотреть на суть проблем, то большинство можно было бы не допустить, будь нашим регоператором государственная структура. По крайней мере, кризиса неплатежей подрядным организациям, из-за чего и вырос неразрешимый конфликт. А то, что это противоречит сути реформы, граждане Псковской области как-нибудь переживут.

В чем еще плюсы регоператора с государственным участием? Для ответа на этот вопрос логично изучить опыт регионов, где с ТКО работает госкомпания. Возьмем для примера Калининградскую область. Регоператором там является государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО). Компания активна в социальных сетях, охотно коммуницирует с населением, поэтому желающие без труда могут составить полную картину ситуации с мусором в самом западном регионе страны. Остановлюсь на принципиальных моментах.

ЕСОО из года в год увеличивает ресурсную базу и капитализацию. Увеличивается парк мусоровозов, регулярно обновляются контейнеры, есть возможности параллельно заниматься рекультивацией старых полигонов. У ЕСОО есть то, чего объективно не хватало «Экопрому» — силы и средства. Псковский регоператор в какой-то момент перешел в режим выживания, где главной задачей был простой вывоз мусора. О том, чтобы углублять реформу и речи не было. Чем это закончилось, все прекрасно знают.

Калининградский регоператор, кстати, тоже страдает от неплатежей, но это, судя по всему, не отражается на его работе. Согласитесь, там, где бизнес должен искать новые возможности, госкомпания может рассчитывать на вливания из бюджета. Не слишком красиво, зато практично. Я не вдавался в экономику ЕСОО, но вижу, что только за 2 последних года там удвоили парк мусоровозов и серьезно занялись раздельным сбором ТКО. В парке появился инсинератор – по сути, небольшой мусоросжигательный заводик. Другими словами, их регоператор из года в год повышает качество оказания услуги, а не занят с утра до ночи героической борьбой за выживание.

Фото: ГП Калининградской области «Единая система обращения с отходами»

Еще один несомненный плюс государственного регоператора – это тотальный контроль ситуации. Очень много раз я задавал вышеупомянутому Сергею Грахову те или иные вопросы по мусорной реформе, а Сергей Сергеич в ответ разводил безнадежно руками, отвечая что-то вроде: «ну, да, проблему мы видим, только сделать ничего не можем, это же частный бизнес, мы не можем вмешиваться…». Не можем или не хотим – отдельный вопрос. Но этого вопроса не возникнет в принципе, если регоператор будет под контролем правительства области.

Еще один очевидный плюс нового формата – прозрачность платежей. Экономика прежнего регоператора – большая тайна за семью печатями. А в госконтору в любой момент можно направить аудиторов Счетной палаты – при необходимости, они там могут хоть поселиться, чтобы был понятен путь каждого мусорного рубля.

И, если для кого-то это будет аргументом, во многих странах Запада, где, казалось бы, господствует бизнес-подход, мусором тоже занимается государство. Например, Австрия, которая считается самой передовой страной в обращении с ТКО, а главное мусорное предприятие страны – Müllverbrennungsanlage Spittelau – находится в муниципальной собственности.

А теперь, чтобы не создалось превратного ощущения, что я тут вышел нового регоператора рекламировать, обратимся к частным вопросам, которые пока остаются без ответа.

Уже известно, что жителям многоквартирных домов ничего делать не нужно, как платили, так и продолжаем платить по квитанции. Но не вполне ясно, как быть юрлицам и гражданам, у которых был прямой договор с «Экопромом». Новый регоператор планирует присылать им уведомление о необходимости перезаключить договор. А что будет, если не перезаключат? В силу каких-то обстоятельств или из желания не оплачивать услугу в этот переходный период? Вопрос открытый.

Остро стоит вопрос перерасчета за не оказанную услугу во время мусорного коллапса. «Экогрупп» к этому, разумеется, не имеет отношения, он никаких перерасчетов делать не обязан. По идее, это должен сделать «Экопром», но будет ли? Статус бывшего регоператора, как вы понимаете, не сильно обнадеживает. Вполне вероятен сюжет, когда население вынуждено будет «понять и простить», что в корне неправильно, потому что по российскому законодательству, если услуга не была оказана, за нее можно не платить.

Как быть с долгами «Экопрома» и долгами «Экопрому»? Бывший регоператор должен своим подрядчикам, в том числе по суду. Есть ли у компании возможности расплатиться и закрыть неприятный гештальт? Или же она уйдет в модное нынче банкротство, а ее кредиторам будет предложено списать убытки? Пролагаю, подрядные организации такой вариант не устроит. Как быть с долгами населения перед «Экопромом», которые копились годами? И откуда возникла астрономическая сумма задолженности коллективного псковича в 404 млн рублей?

В таком случае, следующий вопрос: как будет новый регоператор строить отношения с тем же «Спецтранскомом» и порховским полигоном? Получится ли зарыть топор войны, найти общий язык и начать работать без долгов, взаимных претензий и ультиматумов? Ведь до появления экотехнопарка, альтернативы существующим подрядчикам объективно нет.

Наконец, главный вопрос: что изменится для всех от замены «Экопрома» на «Экогрупп»? Я понимаю, что от временного регоператора многого ждать не приходится, но, думаю, тут не нужно обманывать себя – регион в дальнейшем будет работать с государственной компанией по обращению с ТКО. Значит, можно строить долгосрочные планы.

В этом смысле, хотелось бы понять, докуда эти планы простираются? Идет ли речь о каком-то минимуме, вроде своевременного вывоза мусора из дворов и недопущения новых коллапсов? Или же, наконец, от шумной суеты сможем перейти непосредственно к реформе, как это прописано в федеральном законодательстве?

Другими словами, появится ли, наконец, раздельный сбор мусора? В реальном выражении, а не в чиновничьих отчетах, что «поставили желтый контейнер для пластика».

Что будет с крупногабаритными отходами? По закону их нужно складировать в отдельный большой контейнер, но в наших дворах, за единичными исключениями, таких контейнеров нет. Появятся? Или так и продолжим выбрасывать старые окна, двери, унитазы и прочую утварь «рядом с помойкой», в надежде на чудо, что когда-нибудь мусорщики разгребут этот завал?

Будет ли организован всеобщий мусорный ликбез? Нужно признать, что население оказалось напрочь неграмотным в этом вопросе. Люди не понимают самого элементарного – какой мусор куда выбрасывать? Не знают, чем отличаются крупногабаритные отходы от строительного мусора. Тут нужна системная пропаганда, иначе на контейнерной площадке выброшенные автомобильные покрышки, унитазы, коробки из-под бытовой техники и битый кирпич по-прежнему будут свалены в одну кучу.

Источник: ГП Калининградской области «Единая система обращения с отходами»

Вопросов еще много, но, пожалуй, поставлю их на паузу, не будем требовать от нового регоператора моментальных ответов и невозможного. Хотелось бы, как в Австрии, но давайте трезво смотреть на вещи. Для начала нужно бы увидеть спокойную рутинную работу по вывозу мусора, без аврала и ежедневного подвига. Чтобы в ситуации смены регоператоров не выяснилось, что поменяли шило на мыло. А по мере того, как будет освоен начальный уровень, можно требовать большего. Увы, за эти 5 с половиной лет реформы ТКО, мы не только не продвинулись вперед, но откатились назад. Что ж, такова наша новая точка отсчета. Теперь нужно правильно оттолкнуться от дна…

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер #мусорная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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