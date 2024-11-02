ЖКХ

Строительством газопровода в Новоржевском округе занимаются около 200 человек

Над газопроводом, который будет соединять Пушкиногорский район и Новоржевский муниципальный округ, работают около 200 человек, рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

Армен Мнацаканян вместе с главой Новоржевского округа Любовью Трифоновой ознакомился с ходом строительства газопровода, который прокладывается по территории Новоржевского округа и Пушкиногорского района. Газопровод будет соединять эти районы с врезкой в Бежаницком районе, а его общая протяженность на Новоржевской земле составит 33 км. Заказчиком проекта в регионе выступает «Газпром газораспределение Псков».

«Подрядчики работают в тяжелых условиях малопроходимой местности – болота составляют практически треть длины трассы. В общей сложности на этом сравнительно небольшом участке газопровода трудятся пять бригад, численность рабочих - до 200 человек», - отметил Армен Мнацаканян.

Стоит отметить, что газопровод на территории Пушкиногорского района уже построен, и газовики сейчас занимаются возведением газораспределительной станции.