ЖКХ

Аварийную ситуацию на городском коллекторе устраняют в Острове

В Острове устраняют аварийную ситуацию на городском коллекторе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Изображение: администрация Островского района

Вчера, 7 ноября, в жилых массивах центра города Острова - на улицах Пригородной, Клавы Назаровой, Спартака, частично на улице Меркурьева и других с 22.30 до 7.30 8 ноября была прекращена подача холодного и горячего водоснабжения.

Как пояснили специалисты, это было связано с аварийной ситуацией на городском центральном коллекторе. Он оказался забит посторонними предметами.

«Коммунальщики оперативно отреагировали на ситуацию и уже в ночное время экстренно приступили к выяснению и устранению причин возникшей аварии», - сообщили в администрации.

В настоящее время водоснабжение восстановлено, но работы по очистке коллектора продолжаются.

Администрация отмечает, что при возникновении внештатных ситуаций во время производства ремонтных работ возможно дополнительное отключение водоснабжения жилых микрорайонов города. При этом коммунальные службы делают всё от них зависящее, чтобы завершить все работы в сжатые сроки.

Причиной остановки коллектора явились посторонние предметы, которые жители отправляют в канализацию. Например, средства личной гигиены в виде памперсов, салфеток, прокладок не растворяются в водной среде и оседают на стенках труб, забивая центральную канализацию. Что и произошло в этот раз.

Администрация призывает жителей выполнять элементарные профилактические меры, которые защитят канализацию: