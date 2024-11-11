ЖКХ

Палкинский район почти завершил догазификацию

По плану догазификации на территории Палкинского района необходимо построить 5 километров сетей. В настоящий момент выполнено уже 4,7 километра газопроводов и вводов. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщила глава Палкинского района Ольга Потапова.

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

Как отметила глава района, 56 пусков газа уже выполнено.

«Небольшие проблемы в начале года у нас были в части пуска газа, но в настоящий момент мы эту проблему решили. Как только люди готовы получить голубое топливо, они сообщают об этом мне. Я напрямую связываюсь с "Газпромом", и они в течение одной, максимум двух недель отрабатывают мои просьбы», – рассказала Ольга Потапова.

По словам главы муниципалитета, у Палкинского района отношения с «Газпромом» сложились крайне хорошие. В районе присутствует также и льготная категория граждан, для них газификацию проводят в приоритете. В первую очередь помощь оказывается родственникам, чьи мужья или сыновья служат в зоне СВО.

«В этом году в такую категорию попало три семьи. Пуск газа им выполнен в приоритетном порядке. Родственники благодарны, конечно, за это, поскольку это несет определенный комфорт, удобство. Это меньшая нагрузка, поскольку мужчин в доме нет, а женщинам, конечно, с бытом легче справляться, когда в доме газ», – поделилась глава Палкинского района.

Ранее в районе была проблема с тем, что в программе догазификации не могли участвовать многоквартирные дома, которые фактически таковыми не являлись и имели все признаки домов блокированной застройки.

«Соседям не всегда удаётся договориться друг с другом, поэтому мы подключились к решению этого вопроса, постарались помочь, сложилась даже судебная практика. Такие дома по решению суда признаются домами блокированной застройки, поскольку это действительно по закону именно так, когда-то ошибочно они просто зарегистрированы как дома многоквартирные», - рассказала о проблеме Ольга Потапова.

Как отметила глава муниципалитета, администрация района работает с такими случаями и оказывает всяческую поддержку.