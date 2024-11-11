Палкинский район почти завершил догазификацию

По плану догазификации на территории Палкинского района необходимо построить 5 километров сетей. В настоящий момент выполнено уже 4,7 километра газопроводов и вводов. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщила глава Палкинского района Ольга Потапова.
Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»
Как отметила глава района, 56 пусков газа уже выполнено.
«Небольшие проблемы в начале года у нас были в части пуска газа, но в настоящий момент мы эту проблему решили. Как только люди готовы получить голубое топливо, они сообщают об этом мне. Я напрямую связываюсь с "Газпромом", и они в течение одной, максимум двух недель отрабатывают мои просьбы», – рассказала Ольга Потапова.
По словам главы муниципалитета, у Палкинского района отношения с «Газпромом» сложились крайне хорошие. В районе присутствует также и льготная категория граждан, для них газификацию проводят в приоритете. В первую очередь помощь оказывается родственникам, чьи мужья или сыновья служат в зоне СВО.
Ранее в районе была проблема с тем, что в программе догазификации не могли участвовать многоквартирные дома, которые фактически таковыми не являлись и имели все признаки домов блокированной застройки.
Как отметила глава муниципалитета, администрация района работает с такими случаями и оказывает всяческую поддержку.