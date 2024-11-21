ЖКХ

Владимир Кузь: Ход газификации в Псковском районе набрал обороты

Более 60 километров газовых сетей построили на территории Псковского района. Об этом заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы неоднократно и выезжали с вами, и встречались с "Газпромом". Буксовала эта история очень стабильно, особенно на территории Псковского района. Большой район, большая протяженность газовых сетей. Сейчас, слава Богу, история запустилась, пускай она еще идет не теми темпами, как мы планировали. У подрядчиков проблема с кадрами, куча согласований. Просто не хватает рабочих рук, не хватает людей, где-то, может быть, не хватает финансирования. При этом Псковский район достаточно неплохо в этом году набрал обороты. На 12 ноября построено 63 километра сетей по территории Псковского района», – рассказал Владимир Кузь.

Он отметил, что сейчас депутаты получают ежемесячную сводку от «Газпрома» о темпах строительства сетей.

«На приемах граждан раньше основными темами были строительство дорог и ЖКХ. Сейчас – вопросы по газификации и электричеству», — уточнил Владимир Кузь.