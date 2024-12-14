Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с новым руководителем «Экогрупп»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Денис Кузнецов назначен руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» в конце ноября. Как ему поступило предложение возглавить компанию? Сложно ли далось решение покинуть столицу и приехать в Псков? Насколько эффективно выстроена сегодня работа регоператора? И можно ли говорить, что сегодня у регоператора есть все ресурсы, чтобы на 100% выполнять свои задачи?
Об этом и многом другом Дениса Кузнецова спросит ведущий программы Константин Калиниченко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.