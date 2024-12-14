ЖКХ

Порубочные остатки не входят в тариф вывоза ТКО – «Экогрупп»

Порубочные остатки не входят в тариф вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом заместитель директора регоператора по обращению с ТКО «Экогорупп» Артем Кремков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Культура обращения с ТКО только начала развиваться. Мы обращаем на это усиленное внимание, в том числе на нашем сайте и в социальных сетях. Жители не понимают, что такое ТКО. Хочу обратить внимание на то, что есть ТКО, а есть порубочные остатки. В определенном количестве они являются ТКО, но это очень малое количество, остальное – жители должны заключать договоры и вывозить. Это может сделать любой перевозчик, так как класс опасности низкий», – рассказал Артем Кремков.

Он уточнил, что данный класс мусора не входит в тариф, и регоператор не обязан вывозить порубочные остатки.

«Крупногабаритные отходы регоператор вывозит в полном объеме, задержек нет, а если есть вопросы – мы работаем по обращениям и стараемся оперативно все вывозить», – добавил заместитель директора регоператора по обращению с ТКО «Экогорупп».