ЖКХ

У «Экогрупп» нет проблем с техникой и сотрудниками — Денис Кузнецов

У ООО «Экогрупп» нет проблем с техникой и сотрудниками. Об этом руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Транспорта хватает, контейнеров хватает, количество сотрудников тоже оптимальное. По клиентской базе есть вопросы, которые мы решаем. Я думаю, в ближайшем будущем их закроем. Всего в меру», - сказал Денис Кузнецов.

Он уточнил, что цены на технику «космические», но в наличии она есть, и ее возможно приобрести оперативно.

Напомним, Денис Кузнецов назначен руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» в конце ноября.