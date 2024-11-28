ЖКХ

Директор сменился у регоператора по обращению с ТКО «Экогрупп»

Денис Кузнецов назначен руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

Денису Кузнецову 38 лет, работал в Москве. Есть опыт работы в сфере ЖКХ и отдельно в сфере обращения с ТКО.

Напомним, в июле руководителем компании «Экогрупп» — нового регоператора по обращению с ТКО в Псковской области — был назначен Андрей Вышкворкин. Он покинул регион по семейным обстоятельствам.

Временно исполняющим обязанности руководителя компании «Экогрупп» был назначен Сергей Пайст.