ЖКХ

Елена Пилипенко: «Экогрупп» будет устанавливать новый тариф на свои услуги

Новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области «Экогрупп» будет устанавливать новые тарифы. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Компания "Экогрупп" новая, они будут устанавливать новый тариф на свои услуги. Тариф, в любом случае, выше 12% (относительно действующего тарифа - ред.) не поднимется. Населению переживать о том, что плата сейчас резко повысится, не стоит. Даже если тариф и будет повышен, то это произойдет только с июля», - сказала Елена Пилипенко.

Напомним, победителем конкурса на получение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области стал временный оператор по обращению с ТКО «Экогрупп».