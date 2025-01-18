«Экогрупп» станет постоянным регоператором по ТКО в Псковской области

Победителем конкурса на получение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области стал временный оператор по обращению с ТКО «Экогрупп», сообщается в системе ГИС Торги.
Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, после чего временным оператором стала областная компания «Экогрупп».
Денис Кузнецов назначен руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» в конце ноября.