ЖКХ

«Экогрупп» станет постоянным регоператором по ТКО в Псковской области

Победителем конкурса на получение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области стал временный оператор по обращению с ТКО «Экогрупп», сообщается в системе ГИС Торги.

Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, после чего временным оператором стала областная компания «Экогрупп».

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Денис Кузнецов назначен руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» в конце ноября.

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