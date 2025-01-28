ЖКХ

С жильцов многоквартирных домов перестанут взимать плату за ускорение капремонта

В Государственной Думе Российской Федерации планируется внесение поправок в Жилищный кодекс, которые предусматривают возможность проведения ускоренного технического обследования состояния многоквартирных домов (МКД) с целью определения необходимости проведения капитального ремонта.

Согласно предложенным изменениям, такое обследование будет проводиться раз в пять лет за счёт средств, уже уплаченных гражданами в рамках взносов на капитальный ремонт.

Законопроект, инициированный заместителем председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александром Аксененко и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, будет представлен в Государственную Думу 29 января, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в настоящее время стоимость ускоренного обследования состояния многоквартирных домов в различных регионах России существенно различается. Например, обследование типового девятиэтажного дома с четырьмя-пятью подъездами в Астрахани может стоить не менее 200 тысяч рублей, а в некоторых регионах цены на подобные услуги достигают 300-400 тысяч рублей.

«Законопроект повысит ответственность регоператоров, безопасность жилья и в целом сделает систему капремонта более эффективной», — пояснил Сергей Миронов.

По его словам, если исследование покажет, что дом нуждается в капремонте, то гражданам не придется ждать его условные 20–30 лет, не говоря об экономии.