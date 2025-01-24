ЖКХ

Как сохранить деньги на капремонт в условиях высокой инфляции

Официальный уровень инфляции в январе 2025 года достиг 9,92%. При таком уровне деньги обесцениваются очень быстро. Поэтому граждане, имеющие кое-какие сбережения, задумываются о том, как их не потерять. О том, чтобы приумножить, речи уже не ведется даже при 19-23 % годовых, которые банки дают по вкладам.

Но деньги бывают не только личные. Есть еще и общественные деньги. Их немалая часть аккумулируется на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта. Доля домов со спецсчетом, которые собирают деньги на капремонт именно своего дома, а не в общий котел, в общем числе многоквартирных домов составляет в Псковской области около 15%.

Сохранить ценность этих денег до запланированного капитального ремонта поможет открытие специального депозита. Вообще на депозит можно класть не только деньги, но мы говорим о деньгах на капремонт, поэтому в нашем случае депозит по смыслу - это то же, что и вклад. Процентные ставки по таким депозитам значительно выше, чем стандартный процент спецсчета, который может быть вообще меньше 1%.

Временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, можно размещать на специальном депозите в российской кредитной организации, согласно ст. 175.1 Жилищного Кодекса РФ.

При этом собственники помещений многоквартирного дома должны принять такое решение на общем собрании. А кредитная организация должна удовлетворять установленным требованиям ст. 176 Жилищного Кодекса РФ. Проще говоря, спецдепозит можно открывать в тех же банках, в которых можно открывать и спецсчета на капитальный ремонт. Скорее всего, собственникам будет удобнее открывать такие спецдепозиты в тех же банках, где у них открыт спецсчет. Хотя можно и поменять банк, если процент будет выгоднее.

Важным моментом является то, что и сами средства, переведенные на спецдепозит, и доходы от их размещения могут быть возвращены только на спецсчет и использоваться только для нужд капитального ремонта. Таким образом, закон защищает эти деньги от нецелевого использования.

Также закон о страховании вкладов защищает спецсчета и спецдепозиты фонда капитального ремонта от случаев отзывов лицензий у банков в размере до 10 млн рублей на один банк. А налоговый кодекс освобождает проценты по спецсчетам и спецдепозитам капремонта от налога на прибыль как раз по причине целевого использования.

Возможность размещать эти средства фонда капитального ремонта со спецсчета на спецдепозите для получения процентов существует еще с 2016 года. Однако наибольшую актуальность она приобрела за последний год, когда инфляция, а вместе с ней и проценты по вкладам сильно ускорились в росте.

Конкретную возможную ставку заинтересованным лицам стоит уточнить непосредственно в банке.

Всего таких банков, где можно размещать средства фонда капитального ремонта на спецдепозите, по данным Центрального банка на 1 октября 2024 г. тринадцать на основной территории России и пять на территории республики Крым и г.Севастополя (https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/list_ko/).

На основной территории России

АО ЮниКредит Банк

Банк ГПБ (АО)

ПАО «Совкомбанк»

Банк ВТБ (ПАО)

АО «Альфа-Банк»

ПАО Сбербанк

ПАО «Московский кредитный банк»

ПАО Банк «ФК Открытие» (объединяется с ВТБ)

АО «Банк ДОМ.РФ»

АО «ТБанк»

ПАО «Промсвязьбанк»

АО «Райффайзенбанк»

АО «Россельхозбанк»

На территории Республики Крым и г. Севастополя.

АО «АБ «Россия»

Банк ВТБ (ПАО)

РНКБ Банк (ПАО)

ПАО Сбербанк

ПАО «Промсвязьбанк»

Елена Демченкова