Как сохранить деньги на капремонт в условиях высокой инфляции

Официальный уровень инфляции в январе 2025 года достиг 9,92%. При таком уровне деньги обесцениваются очень быстро. Поэтому граждане, имеющие кое-какие сбережения, задумываются о том, как их не потерять. О том, чтобы приумножить, речи уже не ведется даже при 19-23 % годовых, которые банки дают по вкладам.
Но деньги бывают не только личные. Есть еще и общественные деньги. Их немалая часть аккумулируется на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта. Доля домов со спецсчетом, которые собирают деньги на капремонт именно своего дома, а не в общий котел, в общем числе многоквартирных домов составляет в Псковской области около 15%.
Сохранить ценность этих денег до запланированного капитального ремонта поможет открытие специального депозита. Вообще на депозит можно класть не только деньги, но мы говорим о деньгах на капремонт, поэтому в нашем случае депозит по смыслу - это то же, что и вклад. Процентные ставки по таким депозитам значительно выше, чем стандартный процент спецсчета, который может быть вообще меньше 1%.
Временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, можно размещать на специальном депозите в российской кредитной организации, согласно ст. 175.1 Жилищного Кодекса РФ.
При этом собственники помещений многоквартирного дома должны принять такое решение на общем собрании. А кредитная организация должна удовлетворять установленным требованиям ст. 176 Жилищного Кодекса РФ. Проще говоря, спецдепозит можно открывать в тех же банках, в которых можно открывать и спецсчета на капитальный ремонт. Скорее всего, собственникам будет удобнее открывать такие спецдепозиты в тех же банках, где у них открыт спецсчет. Хотя можно и поменять банк, если процент будет выгоднее.
Важным моментом является то, что и сами средства, переведенные на спецдепозит, и доходы от их размещения могут быть возвращены только на спецсчет и использоваться только для нужд капитального ремонта. Таким образом, закон защищает эти деньги от нецелевого использования.
Также закон о страховании вкладов защищает спецсчета и спецдепозиты фонда капитального ремонта от случаев отзывов лицензий у банков в размере до 10 млн рублей на один банк. А налоговый кодекс освобождает проценты по спецсчетам и спецдепозитам капремонта от налога на прибыль как раз по причине целевого использования.
Возможность размещать эти средства фонда капитального ремонта со спецсчета на спецдепозите для получения процентов существует еще с 2016 года. Однако наибольшую актуальность она приобрела за последний год, когда инфляция, а вместе с ней и проценты по вкладам сильно ускорились в росте.
Конкретную возможную ставку заинтересованным лицам стоит уточнить непосредственно в банке.
Всего таких банков, где можно размещать средства фонда капитального ремонта на спецдепозите, по данным Центрального банка на 1 октября 2024 г. тринадцать на основной территории России и пять на территории республики Крым и г.Севастополя (https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/list_ko/).
На основной территории России
АО ЮниКредит Банк
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Совкомбанк»
Банк ВТБ (ПАО)
АО «Альфа-Банк»
ПАО Сбербанк
ПАО «Московский кредитный банк»
ПАО Банк «ФК Открытие» (объединяется с ВТБ)
АО «Банк ДОМ.РФ»
АО «ТБанк»
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Райффайзенбанк»
АО «Россельхозбанк»
На территории Республики Крым и г. Севастополя.
АО «АБ «Россия»
Банк ВТБ (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО «Промсвязьбанк»
Елена Демченкова