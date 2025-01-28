Порядок действий при обнаружении утечки газа напомнили псковичам

Во время перепадов температур в холодное время года отопительное газовое оборудование испытывает наибольшую нагрузку. Поэтому необходимо особенно тщательно соблюдать правила безопасности при пользовании голубым топливом. Обязательным условием безопасного использования газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов и домовладений, сообщили Псковской Ленте Новостей в AO «Газпром газораспределение Псков».
В частном доме ответственность за проверку исправности дымоходов и вентиляционных каналов несет собственник помещения. В многоквартирных домах за дымовые и вентиляционные каналы отвечают управляющие компании (УК, ТСЖ, ЖСК).
Во избежание отравления угарным газом при использовании газовых колонок, котлов или печных горелок необходимо соблюдать правила безопасности:
При обнаружении в помещении утечки газа и срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений следует:
«Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газа в быту, в частности, необходимо обращать внимание на постоянные изменения метеорологических условий на территории Псковской области (перепады температуры воздуха, сильные порывы ветра, изменение направления ветра, метель, пурга, снегопады). Не подвергайте опасности себя и своих соседей», - призвали в AO «Газпром газораспределение Псков».
Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме, в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 04, 104 и 112 (с мобильных телефонов).