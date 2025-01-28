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Порядок действий при обнаружении утечки газа напомнили псковичам

30.01.2025 16:36|ПсковКомментариев: 0

Во время перепадов температур в холодное время года отопительное газовое оборудование испытывает наибольшую нагрузку. Поэтому необходимо особенно тщательно соблюдать правила безопасности при пользовании голубым топливом. Обязательным условием безопасного использования газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов и домовладений, сообщили Псковской Ленте Новостей в AO «Газпром газораспределение Псков». 

На праздниках в аварийную службу «Газпром газораспределение Псков» поступило около 90 заявок : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В частном доме ответственность за проверку исправности дымоходов и вентиляционных каналов несет собственник помещения. В многоквартирных домах за дымовые и вентиляционные каналы отвечают управляющие компании (УК, ТСЖ, ЖСК).

Во избежание отравления угарным газом при использовании газовых колонок, котлов или печных горелок необходимо соблюдать правила безопасности:

  • контролировать состояние дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов. В случае, если дымоход засорен, очистить его;
  • для проверки и прочистки дымоходов и вентиляционных каналов вызывать специалистов;
  • проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;
  • очищать от снега и наледи не только крышу, но и газопровод;
  • проверять оголовок дымохода или вентиляционного канала на предмет обмерзания;
  • обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование;
  • не отключать автоматику безопасности и регулирования газовых приборов;
  • своевременно проходить техническое обслуживание газового оборудования - не реже 1 раза в 12 месяцев.

При обнаружении в помещении утечки газа и срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений следует:

  • немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
  • перекрыть краны к приборам и на оборудовании;
  • незамедлительно открыть двери, окна или форточки для проветривания помещения;
  • не зажигать огонь, не курить, не включать/выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
  • вывести людей из загазованного помещения;
  • по возможности оповестить о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме (в квартирах, в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);
  • из незагазованного помещения вызвать аварийную службу.

«Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газа в быту, в частности, необходимо обращать внимание на постоянные изменения метеорологических условий на территории Псковской области (перепады температуры воздуха, сильные порывы ветра, изменение направления ветра, метель, пурга, снегопады). Не подвергайте опасности себя и своих соседей», - призвали в AO «Газпром газораспределение Псков». 

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме, в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 04, 104 и 112 (с мобильных телефонов).

Теги: #Газпром газораспределение Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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