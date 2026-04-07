Суд признал законным отказ от контракта на строительство станции водоподготовки в Пскове

Арбитражный суд Псковской области признал законным решение муниципального казенного учреждения Пскова «Специализированный заказчик» об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта по строительству станции водоподготовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Между учреждением и ООО «ПоволжьеСтройИнвест» заключен контракт на выполнение работ по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора города Пскова. Контракт реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» по основному мероприятию: «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Пскова».

Дата окончания выполнения работ: 30 октября 2023 года.

В июле 2025 года учреждение приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В качестве обоснования заказчик указал, что подрядчик не исполнил требование об устранении недостатков, нарушил сроки выполнения работ, имеется несоответствие выполненных работ их объему, предусмотренному контрактом, пусконаладочные работы не прошли испытания. Срок просрочки окончания выполнения работ по контракту — более 600 дней.

ООО «ПоволжьеСтройИнвест» обратилось в суд с требованием о признании решения учреждения об одностороннем отказе от контракта незаконным. В обоснование общество указывает на выполнение работ на 521 миллион рублей при цене контракта в 522 миллиона рублей, уклонение учреждения от подписания актов приема выполненных работ (подписаны акты приема только на 65 миллионов).

В ходе рассмотрения дела, в целях установления объема и качества выполненных работ в рамках контракта, суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу с постановкой вопросов перед экспертом: соответствует ли объем, стоимость и качество выполненных работ, выполнены ли фактически пуско-наладочные работы и опробование оборудования.

Решением суда от 31 марта 2026 года в удовлетворении требований отказано.

При рассмотрении спора, с учетом выводов эксперта, суд пришел к выводу, что оснований для признания решения об одностороннем отказе от исполнения контракта незаконным не имеется. Наличие просрочки исполнения обязательств по контракту со стороны подрядчика, наличие недостатков в выполненных работах, отсутствие проведенных комплексных и пусконаладочных испытаний установленного на объекте оборудования подтвердились. В соответствии с выводами эксперта, работы выполнены на 86%.