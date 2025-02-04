ЖКХ

Водоснабжение восстанавливают в псковской деревне Писковичи

Устранение засора в центральном коллекторе в деревне Писковичи Псковского района продолжается, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Уважаемые жители деревни Писковичи! Ремонтные работы по прочистке канализации и устранению засора центрального коллектора между домами №9 и №14 в Писковичах продолжаются. Водоснабжение дома №9 и 11 будет восстановлено, вода пойдет из-под крана. В домах №13 и 14 водоснабжение будет восстановлено с 21.00 до 00 часов», - сообщила глава района.

Она добавила, что для жителей домов на улице Гецентова №№2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 организована раздача воды для хозяйственных нужд с 19.30 до 21.30 у дома №3.

«Специалисты прикладывают максимальные усилия, устранение ведется вручную и механическим способом. Уплотнение засора серьезное, объем засорившихся труб достаточно большой. Продолжу информировать вас о ситуации, следите за информацией!» - подытожила Наталья Федорова.