ЖКХ

«Управляйку» в Великих Луках обязали убраться в подвале

Управляющую компанию из Великих Лук обязали привести подвал одного из домов в надлежащее состояние, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

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Прокуратура в ходе проверочных мероприятий по обращению гражданина выявила в деятельности управляющей компании «Заречный район» нарушения содержания подвального помещения многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45.

Установлено, что подвальное помещение имеет подтопление и захламление, что нарушает права жителей многоквартирного дома на безопасные и благоприятные условия проживания.

Прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушение, которое находится на рассмотрении.