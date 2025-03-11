ЖКХ

В псковском ЖКХ вырос спрос на рабочих и специалистов на 21%

Аналитики портала по поиску работы hh.ru выяснили, что в Псковской области за последний год было открыто почти 300 вакансий из жилищно-коммунальной сферы, что на 21% больше, чем в 2023 году.

Активнее всего по России искали персонал компании, занимающиеся благоустройством и уборкой территорий и зданий, работодатели из этих сфер открыли 43% вакансий. Также активно набирали слесарей, сантехников и других рабочих компании из сферы «Водоснабжение и канализация» (35% вакансий). Также повышенный спрос на кадры есть у работодателей из сферы «Ремонт зданий и сооружений» - они разместили каждую пятую вакансию или 22% от всего объёма.

Коммунальные службы чаще всего открывали вакансии для слесарей, сантехников, менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами (по 5%), а также уборщиков, дворников и водителей (по 4%). При этом наиболее востребованные – слесари и сантехники – входят в десятку дефицитных специалистов, и на одну вакансию для них приходится лишь 1,5 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда – от 4,0 резюме на вакансию).

Несмотря на дефицит кадров, больше половины предложений, открытых в ЖКХ, требуют от кандидатов опыта работы (72% вакансий), и только оставшиеся 28% доступны новичкам в профессии. Интересно, что 97% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе, а вот в 3% предложений о работе возможна вахтовая занятость.

Что касается зарплатных предложений в жилищно-коммунальном хозяйстве, то, согласно данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», в Псковской области их рыночный диапазон составил 42 836 - 63 218 рублей.

Отметим, что среди регионов СЗФО Псковская область последняя в рейтинге среднего диапазона предлагаемых заработных плат из отрасли ЖКХ.