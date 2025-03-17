ЖКХ

Догазификация частных домов началась в Пушкинских Горах

Собственники индивидуальных жилых домов в Пушкинских Горах могут подключить свои домовладения к сети газораспределения в рамках догазификации. Это касается территорий Больничного городка, Сенного переулка, улиц Ермолаева, Советской, Новосёлов, Храброва и Звёздной. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова/ страница ВКонтакте

В январе-феврале текущего года был заключён договор с АО «Газпром газораспределение Псков» и получены технические условия. Теперь собственники частных домов принимают на своих участках подрядную организацию, которая выполняет необходимые работы по подключению газа.

Глава Пушкиногорского района и депутаты Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов встретились с жителями улицы Советской, где уже начались работы внутри участков домовладельцев.

«Вопрос догазификации продолжает оставаться актуальным для жителей Пушкинских Гор, которые активно пользуются своим правом на догазификацию, подавая заявки в Газпром и подготавливая личные домовладения», отметила Оксана Филиппова.

Актуальную информацию о ходе догазификации в сообществе ВКонтакте администрации Пушкиногорского района и на сайте. Помимо этого сегодня, 19 марта, вышел выпуск районной газеты «Пушкинский край», который посвящён данному вопросу.

В Администрацию района для дополнительных разъяснений можно обратиться по телефону. 8(81146) 21763. С подачей заявки могут помочь в МФЦ на улице Ленина 6.