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ЖКХ

Догазификация частных домов началась в Пушкинских Горах

19.03.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

Собственники индивидуальных жилых домов в Пушкинских Горах могут подключить свои домовладения к сети газораспределения в рамках догазификации. Это касается территорий Больничного городка, Сенного переулка, улиц Ермолаева, Советской, Новосёлов, Храброва и Звёздной. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова/ страница ВКонтакте

В январе-феврале текущего года был заключён договор с АО «Газпром газораспределение Псков» и получены технические условия. Теперь собственники частных домов принимают на своих участках подрядную организацию, которая выполняет необходимые работы по подключению газа. 

Глава Пушкиногорского района и депутаты Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов встретились с жителями улицы Советской, где уже начались работы внутри участков домовладельцев.

«Вопрос догазификации продолжает оставаться актуальным для жителей Пушкинских Гор, которые активно пользуются своим правом на догазификацию, подавая заявки в Газпром и подготавливая личные домовладения», отметила Оксана Филиппова. 

Актуальную информацию о ходе догазификации в сообществе ВКонтакте администрации Пушкиногорского района и на сайте. Помимо этого сегодня, 19 марта, вышел выпуск районной газеты «Пушкинский край», который посвящён данному вопросу.  

В Администрацию района для дополнительных разъяснений можно обратиться по телефону. 8(81146) 21763. С подачей заявки могут помочь в МФЦ на улице Ленина 6. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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