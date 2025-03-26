ЖКХ

Пиковый этап коммунальных работ в Острове-3 закончен — Андрей Михайлов

Пиковый этап коммунальных работ в Острове-3 закончен, сообщил депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Пиковый этап закончился, тяжело было перед Новым годом, когда входили в зиму: постоянные отключения, переключения. Здесь низкий поклон жителям городка за их терпение», - рассказал Андрей Михайлов.

Сейчас работы в Острове-3 подходят к завершению: строятся очистные сооружения, делаются врезки в дома. «С наступлением весны все подсохнет, подтает, и начнется благоустройство», - заключил депутат.

Напомним, в микрорайоне «Остров - 3», некогда закрытом военном городке в Псковской области, реализуется масштабный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры. Сумма финансирования на проведение работ составляет без малого 2 млрд рублей. Срок исполнения сжатый – 14 месяцев. С учетом того, что вся инфраструктура тепло- и водоснабжения меняется на новую и современную, жители в период работ испытывают определенные неудобства.