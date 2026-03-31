Более 13 млн рублей направят на социальную газификацию льготных категорий граждан Псковской области

В Псковской области в 2026 году на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям из федерального бюджета будет направлено более 13,6 млн рублей. Распоряжение о выделении средств в рамках программы социальной газификации подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

При поддержке из федерального бюджета участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям.

Такую поддержку получают многодетные родители, люди с невысокими доходами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами.

Средства на условиях софинансирования получат 56 регионов, заявивших о такой потребности. Всего на эти цели планируется выделить более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России. Планируется, что с помощью выделенных средств число договоров на подключение домов льготников к газовым сетям превысит 11 тысяч.

Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по подключению дома к газу и приобретению необходимого газового оборудования.

Социальная газификация проводится по поручению президента России. Уже свыше 1 млн домовладений присоединились к единой системе газоснабжения в рамках программы.

Напомним, в Псковской области с января 2026 года по программе догазификации построено 32,3 км газопроводов. Выполнено порядка 400 пусков газа. Общее количество принятых заявок на догазификацию от жителей Псковской области превышает 20,6 тысячи, заключено более 20,3 тысячи договоров на бесплатное подведение газовых сетей к участкам. У более 16 тысяч жителей Псковской области уже исполнены заявки на догазификацию — газопровод бесплатно подведен до границ земельного участка.