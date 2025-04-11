ЖКХ

Лучшего слесаря определяли в «Псковских тепловых сетях»

Первый день конкурса «Лучший по специальности-2025» прошел 14 апреля, состязания начались с определения лучшего слесаря, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Мы впечатлены тем, насколько взвешенно и ответственно подошли к работе наши слесари по обслуживанию тепловых сетей. Честно сказать, мы не видели сегодня ни одного случайного человека! Каждый конкурсант - это настоящий мастер своего дела. Не обошлось, конечно, и без неожиданностей. Один из конкурсантов не явился на соревнование. Как следствие, вся команда данного структурного подразделения была дисквалифицирована. Это единственное досадное недоразумение, которое особо не повлияет на ход дальнейшего конкурса», - отметили на предприятии.

Главный упор этого года - это командная работа, подчеркнули в тепловых сетях.

«Нам важно посмотреть, насколько слаженно работают звенья наших структурных подразделений и насколько эффективно они могут взаимодействовать между собой. Все слесари по обслуживанию тепловых сетей были просто на высоте! Они сделали заготовки настолько качественно, что сварщики будут очень довольны! Да и времени у них на это ушло не так много. Время сдачи финальных заготовок варьировалось от 40 до 60 минут! Это очень впечатляющий результат!» - поделились в ПТС.

Завтра состоится конкурс на звание лучшего сварщика. Все подготовленные на первом испытании заготовки переходят в следующий круг соревнований. Их должен будет доделать сварщик.