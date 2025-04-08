ЖКХ

«Лучший по специальности-2025»: за победу будут бороться структурные подразделения «Псковских тепловых сетей»

Уже со следующего понедельника на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети» стартует конкурс «Лучший по специальности-2025». Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, в этом году для конкурсантов подготовили интересные и необычные испытания. Каждое из последующих будет продолжением предыдущего. Соревноваться будут не просто конкурсанты, а целые структурные подразделения предприятия.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Открывать соревнования будут слесари по обслуживанию тепловых сетей. Всего их будет семь человек. Каждый из специалистов прибудет на соревнование со своим инструментом (болгарка, защитные очки, перчатки, отрезной поясок, штангенциркуль, рулетка, зубило и молоток). С этим инструментом конкурсанты должны будут по предоставленному эскизу сделать необходимые заготовки.

Все подготовленные на первом испытании заготовки переходят в следующий круг соревнований. Их должен будет доделать сварщик. Это своего рода предварительная сборка, пояснили в ПТС. «Сделать это будет не так просто. Так как заготовки не готовятся на специальных станках, как мы это обычно делаем перед конкурсом. Никакие фаски мы не будем снимать, ничего даже обрабатывать не станем. Только хардкор! Так сказать, эстафета и полное взаимодоверие. Ведь слесари выбирались именно по тому принципу, что они постоянно работают с конкретным сварщиком своего участка. Так что тут всё честно. Каждый должен быть заинтересован в общей победе. На кону же стоит не только денежный приз, но и честь мундира!» - отметили на предприятии.

Следующим этапом будет финальная сборка изделия. Здесь к делу приступят слесари по обслуживанию котельного оборудования. То, что заготовили сетевики и сварщики, нужно будет собрать. «Здесь и начнётся самое интересное. Заглушки, сварные швы, переборка и монтаж запорной арматуры, прокладки и прочие элементы, которые копились все три конкурсных дня, станут одним единым изделием. Но это изделие не только будет оцениваться с точки зрения эстетики и заданных исходных параметров! Вся эта конструкция не должна дать течь! Да, дорогие друзья, нас будут ждать так всем нам полюбившиеся гидравлические испытания! Хоть один малейший брак на каком-то из этапов - и всей конкурсной группе несдобровать!» - уверены специалисты.

Далее к делу приступят электрики. «Ребята снова готовы нас всех удивить своим этапом конкурса, который будет не только зрелищным, но и невероятно практичным. Только в этом этапе конкурса наши специалисты будут соревноваться друг с другом. Как мы не пытались впихнуть их в общую концепцию командной эстафеты, сделать это никак не получилось. Была идея заставить трубы светиться, но почему-то этот план никто не оценил», - поделились в ПТС.

«Надеемся, что нам удалось вас заинтриговать и вы будете следить за нашим конкурсом в режиме реального времени, ведь такая возможность у вас появится. Мы отправляемся готовить рабочие площадки для конкурса. Материалы уже все приехали. Не пропустите наш конкурс, он продлится всю следующую неделю», - призвали в тепловых сетях.