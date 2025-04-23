ЖКХ

Жителей Пушкинских Гор пригласили принять участие в торжественном пуске газа

Жителей рабочего поселка Пушкинские Горы приглашают принять участие в торжественном мероприятии, посвященном началу газификации района, которое состоится 25 апреля возле научно-культурного центра (бульвар имени С. С. Гейченко, дом №1) в 11:00. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода "Газопровод-отвод и ГРС Пушкинские Горы" и начало газификации районного центра - это очень значимое для нашего района мероприятие, которого мы так долго ждали и которое, несомненно, станет важным шагом для развития муниципалитета», - отметила Оксана Филиппова.

Глава подчеркнула, что на сегодняшний день сотни собственников индивидуальных жилых домов уже заключили договоры с АО «Газпром газораспределение Псков» для подключения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

С 10:30 начнет работу выставка газового оборудования и мобильный офис АО «Газпром газораспределение Псков». Жители смогут ознакомиться с моделями газового оборудования, узнать их характеристики и стоимость, а также получить необходимые консультации.

«В мобильном офисе можно будет задать вопросы по догазификации и подать заявку, предоставив необходимый пакет документов. Не упустите возможность стать частью этого важного события для Пушкинских Гор!» - заключила глава.