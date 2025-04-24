ЖКХ

Первый дом газифицирован в Пушкинских Горах

Первый дом газифицирован в Пушкинских Горах 25 апреля, голубое топливо появилось в доме воспитателя детского сада Ирины Тимофеевой на улице Советской, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня в посёлок по программе догазификации пришёл природный газ. Совместное разрешение на пуск голубого топлива в Пушкинские Горы отдали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергей Густов.

Ирина Тимофеева, её сын и сотрудник газовой службы вместе открыли запорную арматуру. Раньше для приготовления пищи в доме использовали сжиженный природный газ из баллонов, а печи топили дровами.

Женщина пригласила всех на чаепитие. Ей подарили цветы и сервиз в знак благодарности.