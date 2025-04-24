ЖКХ

Пуск газа состоялся в Пушкинских Горах

Торжественное мероприятие, посвященное началу газификации Пушкиногорского района, состоялось 25 апреля возле Научно-культурного центра в Пушкинских Горах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Совместное разрешение на пуск природного газа в Пушкинские Горы отдали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергей Густов.

Символические факелы зажгли жители района Геннадий Обоенков, Людмила Фёдорова, Владимир Тимофеев.

На площадке работают выставка газового оборудования и мобильный офис АО «Газпром газораспределение Псков». Жители могут ознакомиться с моделями газового оборудования, узнать их характеристики и стоимость, а также получить необходимые консультации.

Как ранее отмечала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода «Газопровод-отвод и ГРС Пушкинские Горы» и начало газификации районного центра - это очень значимое для муниципалитета мероприятие. На сегодняшний день больше 100 собственников индивидуальных жилых домов уже заключили договоры с АО «Газпром газораспределение Псков» для подключения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.