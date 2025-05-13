ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Пскове

График отключения горячей воды весной-летом в Пскове опубликован в группе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» в соцсети «ВКонтакте».

«Все отключения, за исключением внеплановых, пройдут в строгом соответствии с установленным графиком», - уточнили на предприятии.

Ранее сообщалось, что горячее водоснабжение от центрального теплового пункта (ЦТП) на улице Космическая, 6 в Пскове отключат с 19 мая по 2 июня в связи с проведением капитального ремонта улицы Полковой, где контрактом предусмотрена замена участка теплотрассы.