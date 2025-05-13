ЖКХ

Нужно ли платить за вывоз мусора во время длительного отъезда, рассказал Денис Кузнецов

Чтобы не платить за вывоз твердых коммунальных отходов в период длительного отсутствия по месту жительства, нужно предоставить документы, доказывающие это. Об этом и. о. гендиректора компании «Экогрупп» Денис Кузнецов рассказал в прямом эфире на базе Центра управления регионом Псковской области 14 мая.

«Если это временный выезд жильца, он должен предоставить справку. Например, справка о командировке или выписка из стационара больницы. В случае отъезда в отпуск можно предоставить билеты. Также предоставляется небольшой пакет документов, который подтверждает, что человек отсутствовал. Ничего сложного нет», — сказал Денис Кузнецов.

Он уточнил, что в «Экогрупп» поступает много обращений от участников специальной военной операции. Подтверждение их отсутствия также решается подачей простого перечня документов.

«Если человек сменил место жительства, например, уехал в другую страну на постоянное проживание, он также должен предоставить необходимые документы. Это, например, регистрация», – добавил Денис Кузнецов.