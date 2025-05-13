ЖКХ

Жидкие отходы не должны попадать в контейнеры для ТКО — ООО «Экогрупп»

Жидкие отходы не должны попадать в контейнеры для ТКО. Об этом и. о. гендиректора компании «Экогрупп» Денис Кузнецов рассказал в прямом эфире на базе Центра управления регионом Псковской области.

«Что касается жидких бытовых отходов, недавно, предположительно, из-за выброса легковоспламеняющихся жидких отходов мы потеряли два контейнера. Кто-то, возможно, кинул окурок. Жидкие отходы не должны попадать в контейнеры для твердых коммунальных отходов», — сказал Денис Кузнецов.

Он добавил, что шины, ветки и строительные отходы не являются бытовыми отходами и не входят в тариф, а потому на их вывоз должно быть заключено отдельное соглашение.