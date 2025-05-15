ЖКХ

Россиян предупредили о фейковых письмах с графиком отключения горячей воды

Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые письма с предложением проверить график отключения горячей воды. Об этом 20 мая сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Как рассказал Колунов ТАСС, цель подобных сообщений — похищение персональных и банковских данных. Ссылки в таких письмах ведут на фишинговые сайты, ворующие данные.

«Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август», — добавил депутат.

По его словам, жалобы на подобные схемы поступают регулярно. Используя украденную информацию, злоумышленники могут оформить кредиты на имя жертвы.

Колунов призвал граждан проявлять осторожность и проверять графики отключения воды только через официальные источники — сайт управляющей компании, страницы администрации в соцсетях, «Госуслуги» или информационные стенды в подъездах.