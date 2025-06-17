Стихийная свалка образовалась возле Гдова

Стихийная свалка образовалась недалеко от Гдова, сообщается в группе «Гдов» в соцсети «ВКонтакте».
Видео: группа «Гдов» / «ВКонтакте»
«Отъехал от Гдова, замечательное место. Хорошую такую свалку в лесу организовали. На заметку администрации города Гдова», - сообщает очевидец.
Авторы видеоролика также заявили о планах повторно посетить данное место, чтобы «проверить оперативность вмешательства властей».
Ранее в Гдове также отмечались появления стихийных свалок, которые удалось ликвидировать после вмешательства губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.