ЖКХ

Стихийная свалка образовалась возле Гдова

Стихийная свалка образовалась недалеко от Гдова, сообщается в группе «Гдов» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: группа «Гдов» / «ВКонтакте»

«Отъехал от Гдова, замечательное место. Хорошую такую свалку в лесу организовали. На заметку администрации города Гдова», - сообщает очевидец.

Авторы видеоролика также заявили о планах повторно посетить данное место, чтобы «проверить оперативность вмешательства властей».

Ранее в Гдове также отмечались появления стихийных свалок, которые удалось ликвидировать после вмешательства губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.