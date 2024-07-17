ЖКХ

«Дружина» проследит за вывозом мусора на несанкционированную свалку в Гдове

Очередное рабочее совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

По словам губернатора, на сегодняшний день в Псковской области работает уже 25 единиц собственной региональной спецтехники. Дополнительно привлечен транспорт субподрядных организаций.

Большая работа, продолжил Михаил Ведерников, проведена в Гдове – там была огромная несанкционированная свалка. За два дня было вывезено 450 кубометров отходов. Глава региона поручил отряду «Дружина» организовать работу по наблюдению и фиксации транспортных средств, которые будут туда привозить мусор.

Также губернатор заметил, что поступает много обращения от председателей СНТ по вывозу мусора. Он разъяснил, что садоводческие некоммерческие товарищества должны до 25 августа перезаключить договоры и поменять контейнеры. Имеющиеся не подходят под транспорт «Экогрупп».

С вопросами можно обращаться по телефонам: 20-14-31, 20-14-32.